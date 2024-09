Christian Sarmiento, líder de la Fetug, se disculpa por el paro en Guayaquil, pero afirma que será indefinido

El presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas (Fetug), Christian Sarmiento, quien fue señalado por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como el responsable de la paralización de buses urbanos que este lunes 9 de septiembre afecta a la ciudad, ofrece unas "sinceras disculpas" a la ciudadanía por esta medida, pero advierte que la suspensión del servicio será de manera indefinida.

En una entrevista con RTS, Sarmiento confirmó que la paralización busca presionar para que se incremente el valor del pasaje a 45 centavos. Actualmente el pasaje cuesta 30 centavos (USD 0,35 en las unidades con aire acondicionado).

"¿Cuánto tiempo más vamos a esperar?", cuestionó el dirigente gremial. "El único que tiene que tomar cartas en este asunto es él (Álvarez)", sentenció.

Asimismo, criticó que se intente imputar un posible delito de paralización del servicio público -tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)- a transportistas que se han sumado a la paralización.

Tanto el alcalde como la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) han advertido con sanciones a las cooperativas de transporte urbano que han paralizado su servicio. El funcionario incluso mencionó con presentar querellas ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

"Yo no me doblego ante presiones de ningún tipo. La tarifa no se va a subir su manera. Se subirá conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen", indicó el alcalde en su cuenta de X.

En una entrevista con Ecuavisa, el gerente de la ATM, Manuel Salvatierra, señaló que, hasta las 09:30, las autoridades habían abierto 19 procesos sancionatorios administrativos en contra de operadoras de transporte que no han brindado el servicio este lunes 9 de septiembre. Mencionó además que 14 operadoras de buses sí están funcionando.

En el cantón Guayaquil 58 operadoras que manejan unos 2 500 buses urbanos.