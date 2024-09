Guayaquil amanece con paro parcial de transportistas urbanos

Ecuavisa constató que al menos en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera (norte) y en el sector conocido como la Entrada de la Ocho (noroeste) muchas líneas de buses no estaban circulando. Ciudadanos llevaban esperando más de una hora por un unidad. En el segundo sector, un grupo de furgonetas ya ofrecía el servicio de transporte por un dólar .

Varias cooperativas de transporte urbano de Guayaquil no están operando este lunes 9 de septiembre debido a una paralización parcial del servicio que fue convocada por la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas ( Fetug ).

Esas mesas técnicas han sesionado por varios meses, pero hasta la fecha no existe un acuerdo entre la Alcaldía y los transportistas. Uno de los puntos en discusión es el sistema de recaudación del valor del pasaje. El Municipio plantea que ya no se maneje efectivo, sino que se incorpore una tarjeta, tal como ocurrirá con la Metrovía.

El gremio de transportistas ha buscado desde 2021 un incremento en el pasaje, pero el planteamiento no ha trascendido en el Cabildo porteño a pesar de que han existido varias paralizaciones y reclamos.

De acuerdo a la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), 32 líneas de buses no están circulando. En contraparte, otra treintena de rutas sí estaban funcionando, entre ellas la línea 89 (Saucinc).

Tanto el alcalde Aquiles Álvarez como la ATM han advertido con sanciones a las cooperativas de transporte urbano que han paralizado su servicio.

Este lunes, en su cuenta en X, el regidor incluso acusó al presidente de la Fetug, Christian Sarmiento, de ser "el zar negativo de los transportistas privados urbanos de Guayaquil".

"Yo no me doblego ante presiones de ningún tipo. La tarifa no se va a subir su manera. Se subirá conforme a las exigencias que los guayaquileños precisen", indicó el alcalde.

"Griten lo que quieran, acá trabajamos con planificación y convicción", añadió.