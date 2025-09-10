Tres centros estéticos de Guayaquil fueron clausurados por operar ilegalmente

Tres establecimientos de Guayaquil que ofertaba de forma ilegal procedimientos estéticos fueron clausurados este martes 9 de septiembre.

Las intervenciones fueron realizadas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess). En dos de esas inspecciones se contó con la ayuda de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).

Uno de los lugares clausurados era una peluquería del centro de la urbe, donde se evidenciaron medicamentos e insumos sin autorización para su uso, incluidos algunos caducados que estaban ocultos dentro de una cartera para impedir su revisión y detección por parte de las autoridades sanitarias.

Por este motivo intervinieron agentes de la Policía Nacional. También se identificó equipamiento médico, como centrífugas y esterilizadores, junto a instalaciones de aguas servidas sin protección.

En otro establecimiento, que funcionaba como spa, se encontraron instrumentos de uso quirúrgico, como grapadoras para la implantación de mallas linguales, e historias clínicas con la descripción de procedimientos invasivos que aplicaban, como bótox e hilos tensores.

Un tercer establecimiento, que también funcionaba como spa, fue intervenido por el equipo técnico de la Acess donde se detectaron irregularidades como instrumental quirúrgico, medicamentos anestésicos, hilos de sutura, así como un manejo inadecuado de desechos sanitarios y cortopunzantes, además de la falta de permiso de funcionamiento.

Estos incumplimientos podían poner en riesgo la salud de sus clientes al aplicarse tratamientos por personal no autorizado y con productos cuya fecha de caducidad había vencido.

En lo que va del año 2025, la Dirección Zonal 8 de la institución ha clausurado 11 establecimientos sin permiso de funcionamiento para realizar procedimientos con fines estéticos.