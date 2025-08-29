Guayaquil
29 ago 2025 , 20:31

El Municipio de Guayaquil desalojó a vendedores informales de fármacos afuera del Hospital Monte Sinaí

La Comisión Nacional Anticorrupción recomendó investigar una presunta red que operaría desde adentro del hospital.

   
La Comisión Nacional Anticorrupción recomendó investigar una presunta red responsable del robo y comercio ilegal de fármacos en el Hospital Monte Sinaí, luego de que, en carpas instaladas afuera de esa casa de salud, se vendían medicamentos sin control, incluyendo sustancias sujetas a fiscalización. Este viernes 29 de agosto, las autoridades llevaron a cabo un operativo para desalojar estas estructuras.

A los exteriores del sanatorio, ubicado en el noroeste de Guayaquil, llegaron funcionarios del Municipio y policías. La acción se ejecutó después de que, el miércoles 27 de agosto, representantes de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y de la Gobernación del Guayas incautaron medicamentos que se comercializaban de forma irregular. Entre ellos se encontraron fármacos caducados, muestras médicas de venta prohibida y ampollas de fentanilo, expendidas sin control ni prescripción.

Algunos usuarios reconocen que adquirían estos productos porque eran más baratos, pero también debido al desabastecimiento de ciertos ítems en el hospital. Además, señalaron que los reactivos para exámenes de laboratorio continúan escasos, lo que genera retrasos en la realización de pruebas médicas.

Para la Comisión Nacional Anticorrupción, el desalojo representa apenas un primer paso. Sus integrantes instan a las autoridades sanitarias a investigar el origen de estos fármacos y determinar si su venta irregular está vinculada a robos dentro del propio hospital, donde ya se registran denuncias de corrupción.

Germán Rodas, miembro de la comisión, enfatizó: "Debe ponerse cuidado y control a quienes son las personas encargadas del mantenimiento de los fármacos e insumos médicos. Esas mafias deben ser enfrentadas con absoluta voluntad y decisión inmediata".

Por su parte, el ministro de Salud, Jimmy Martin, aseguró que los operativos continuarán para combatir el mercado ilegal de medicamentos. "No solamente serán ejecutados por el MSP a través de la Arcsa, sino también en coordinación con otras carteras de Estado", declaró.

Según la ARCSA, esta semana se han incautado más de 4 000 medicamentos en los exteriores de hospitales públicos, un gran porcentaje proveniente de esos mismos centros.

