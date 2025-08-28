Un equipo periodístico fue agredido mientras transmitía afuera del Hospital Monte Sinaí

Un equipo periodístico de Teleamazonas fue agredido la mañana de este jueves 28 de agosto mientras transmitía en directo desde los exteriores del Hospital Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.

Afuera de esta casa de salud se han instalado, sin ningún tipo de control, carpas que comercializan fármacos de forma irregular. Este miércoles, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Gobernación del Guayas realizaron un operativo en el sitio, donde decomisaron 1 320 productos, entre ellos medicinas caducadas, fármacos con sustancias sujetas a control y muestras médicas cuya venta está prohibida. No hubo detenidos.

Lea también: Sujetos intentan robar a periodista mientras grababa un reporte afuera del estadio de Barcelona

El personal de la Arcsa también verificó que los medicamentos eran almacenados sin medidas higiénicas y expuestos al sol y al calor, lo que ponía en riesgo su efectividad.

Este jueves, el equipo de Teleamazonas volvió al lugar para reportar sobre la venta irregular de fármacos. En medio de la transmisión, un hombre con chompa y gorra, que intentaba cubrir su rostro, se acercó al camarógrafo y lo empujó para impedir que enfocara las carpas.

"¿Tiene algún problema?", le preguntó la reportera. "Sí", respondió el individuo, que ignoró la advertencia de que estaban en vivo. Finalmente, una mujer intervino y lo retiró del lugar.

El hecho se suma a otro episodio ocurrido hace dos semanas, cuando un equipo de Ecuavisa también fue amedrentado en este mismo sector mientras intentaba captar imágenes. En esa ocasión, los periodistas recolectaban información sobre las deficiencias en los tres hospitales públicos que actualmente están bajo intervención: Monte Sinaí, Guasmo Sur y Universitario.

Revise además: Estas son las deficiencias en los tres hospitales públicos intervenidos en Guayaquil