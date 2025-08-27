Arcsa retira 1 300 medicinas irregulares que se vendían en carpas afuera del Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil

El hallazgo se produjo este miércoles 27 de agosto durante un operativo conjunto de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ( Arcsa ) y la Gobernación del Guayas , que buscan frenar la comercialización irregular de medicamentos en las inmediaciones de hospitales. Estas intervenciones se replican en diferentes provincias del país.

Fármacos caducados, medicinas con sustancias sujetas a control y muestras médicas cuya venta está prohibida se expendían en carpas improvisadas instaladas afuera del Hospital Monte Sinaí , en el noroeste de Guayaquil . Los productos permanecían al aire libre, sin refrigeración ni protección contra el clima, y algunos estaban junto a fogones y comidas preparadas.

Según las autoridades, las carpas no contaban con permisos para vender medicinas ni cumplían con las prácticas básicas de almacenamiento. En varios empaques se había borrado las fechas de caducidad y las leyendas que advierten que se trata de muestras médicas, cuya venta está prohibida.

La Ley Orgánica de Salud establece que ningún producto puede ser comercializado si está vencido, proviene de donaciones o de programas sociales.

En total, se decomisaron 1 320 productos irregulares, mientras que Arcsa inició procesos sancionatorios contra los responsables. La institución recordó a la ciudadanía que la compra de medicamentos en sitios no autorizados representa un riesgo para la salud y reiteró la necesidad de adquirirlos únicamente en farmacias certificadas.

