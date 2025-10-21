Guayaquil
21 oct 2025 , 07:00

Un camión se volcó en la avenida Juan Tanca Marengo, norte de Guayaquil

El camión se volcó en el paso a desnivel que conecta la avenida Juan Tanca Marengo con la avenida Joaquín José Orrantia. Alrededor de las 06:30 la circulación fue rehabilitada.

   
    Imagen de un camión volcado en el norte de Guayaquil.( Televistazo )
Un camión se volcó la madrugada de este martes 21 de octubre en la avenida Juan Tanca Marengo, norte de Guayaquil.

El siniestro de tránsito ocurrió aproximadamente a las 03:30, cuando el conductor habría perdido pista cuando intentaba subir al paso a desnivel que se dirige hacia la avenida Joaquín José Orrantia.

Uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) señalaron que, cuando llegaron, el camionero se había fugado. Indicaron que al sitio llegaron los dueños del vehículo.

El volcamiento del camión provocó daños en la calzada de asfalto, en el momento que fue descendido de la pendiente para así poder ser retirado de la vía mediante una grúa.

La circulación vehicular fue retomada alrededor de las 06:30, indicó la ATM.

