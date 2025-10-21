Guayaquil
21 oct 2025 , 07:47

Tres accidentes de tránsito en menos de cuatro horas paralizaron la vía a Daule, el 20 de octubre

El caos vial se extendió por más de seis horas tras la colisión de vehículos pesados.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Televistazo
Canal WhatsApp
Newsletter

La mañana del 20 de octubre de 2025 se registraron tres siniestros de tránsito en la vía a Daule, en menos de cuatro horas. El primero ocurrió a las 03:30 de la madrugada, a la altura del kilómetro 16, cuando un camión y un cabezal colisionaron.

Durante cerca de seis horas, los vehículos pesados ocuparon tres de los cinco carriles con sentido norte-sur, lo que provocó una fuerte congestión vehicular.

Lea: Un agente de tránsito fue arrollado en el norte de Guayaquil por un motociclista

El cabo Jonathan de la Cruz, de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), explicó: "Los dos vehículos venían en el mismo sentido: por falta devisibilidad y precaución de ambos conductores se produjo este accidente de tránsito."

Mientras las grúas retiraban los automotores siniestrados, se registraron otros dos accidentes: uno entre un camión y un auto que intentó cruzar hacia los carriles habilitados, y otro entre un taxi y una motocicleta, lo que empeoró la situación.

Pedro Galarza, conductor, comentó: "Sí, aquí hay todos los días accidentes".

El retorno del kilómetro 16 y medio también quedó bloqueado por vehículos pesados que intentaban retomar el sentido norte-sur, mientras los peatones corrían entre los carros para poder cruzar la vía congestionada.

Lea: Además de los atentados, las fallas eléctricas y fugas de combustible provocan incendios vehiculares

Gioconda Jama, transeúnte del sector, relató: “Esto es un desorden, todavia no ponen un puente y las personas se pasan con miedo a que los atropellen".

Los tres siniestros ocurrieron cerca de la entrada a las ciudadelas Villa Bonita y Mi Lote, donde el Municipio de Guayaquil ejecuta una obra de alcantarillado desde hace varias semanas. Por estos trabajos, el sentido de una de las calles cambió: antes era doble vía, pero ahora solo funciona como salida. Esto ha dejado sin ruta de circulación a varios moradores, quienes deben desplazarse caminando.

Alfonso Torres, residente de Villa Bonita, señaló: “De mañana el trafico saliendo de Villa Bonita es demasiado, se demora 45 minutos caminando."

Ante esta situación, los vecinos del sector piden mayor presencia de la ATM, especialmente en las horas pico, para evitar nuevos siniestros y brindar seguridad a los peatones al momento de cruzar la vía.

Temas
accidente de tránsito
tráiler
siniestros viales
choque de tráiler
agente ATM
Guayaquil
Noticias
Recomendadas