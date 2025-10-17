Un camión que transportaba plátano verde se volcó en el sur de Quito

Un camión que transportaba plátano verde se volcó la madrugada de este jueves 16 de octubre en la avenida Maldonado, sur de Quito.

Todos los bultos de plátano verde quedaron esparcidos en la vía e incluso personal del Cuerpo de Bomberos Quito ayudaron a cargarlos a otro camión para despejar la avenida.

El vehículo siniestrado quedó volcado en el carril exclusivo de la Ecovía en sentido sur-norte.

