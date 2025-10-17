Quito
Un camión que transportaba plátano verde se volcó en el sur de Quito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realiza un contraflujo en la avenida Maldonado y Borbón.

   
    Un camión se volcó en el sur de Quito.( AMT )
Un camión que transportaba plátano verde se volcó la madrugada de este jueves 16 de octubre en la avenida Maldonado, sur de Quito.

Todos los bultos de plátano verde quedaron esparcidos en la vía e incluso personal del Cuerpo de Bomberos Quito ayudaron a cargarlos a otro camión para despejar la avenida.

El vehículo siniestrado quedó volcado en el carril exclusivo de la Ecovía en sentido sur-norte.

La AMT realiza un contraflujo en el sector.

Por fortuna, la emergencia no dejó heridos. El conductor involucrado se encuentra bien y al parecer se quedó dormido, según las primeras versiones, indicó una agente de tránsito.

El SIAT determinará qué fue lo que realmente sucedió.

