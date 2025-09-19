Guayaquil tendrá oficialmente su primer Barrio Chino y costará USD 3 millones

Guayaquil tendrá oficialmente su Barrio Chino. La Alcaldía invertirá tres millones de dólares en la readecuación de cinco cuadras de la calle Antonio José de Sucre, desde la avenida Malecón Simón Bolívar hasta la calle Boyacá.

Este viernes 19 de septiembre, el alcalde Aquiles Álvarez presentó el proyecto ante representantes de la comunidad china en un evento en el Palacio de Cristal.

Lea también: Un juez de Guayaquil ordena internamiento para un adolescente por terrorismo

El funcionario detalló que el plan contempla la construcción de tres arcos con arquitectura inspirada en la cultura oriental, además de rampas, camineras, mobiliario urbano y la siembra de árboles. La obra tendrá una duración de 16 meses a partir de la adjudicación del contrato, trámite que el Cabildo prevé concluir antes de que finalice el año.