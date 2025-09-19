Guayaquil
19 sep 2025

Guayaquil tendrá oficialmente su primer Barrio Chino y costará USD 3 millones

La obra tendrá una duración de 16 meses a partir de la adjudicación del contrato. ¿Dónde estará ubicado?

   
    Según datos de la Alcaldía, en Guayaquil residen más de 55 000 ciudadanos chinos y sus descendientes. ( Municipio de Guayaquil )
Guayaquil tendrá oficialmente su Barrio Chino. La Alcaldía invertirá tres millones de dólares en la readecuación de cinco cuadras de la calle Antonio José de Sucre, desde la avenida Malecón Simón Bolívar hasta la calle Boyacá.

Este viernes 19 de septiembre, el alcalde Aquiles Álvarez presentó el proyecto ante representantes de la comunidad china en un evento en el Palacio de Cristal.

El funcionario detalló que el plan contempla la construcción de tres arcos con arquitectura inspirada en la cultura oriental, además de rampas, camineras, mobiliario urbano y la siembra de árboles. La obra tendrá una duración de 16 meses a partir de la adjudicación del contrato, trámite que el Cabildo prevé concluir antes de que finalice el año.

El alcalde Aquiles Álvarez presentó el proyecto ante representantes de la comunidad china en un evento en el Palacio de Cristal. ( Municipio de Guayaquil )

Según datos de la Alcaldía, en Guayaquil residen más de 55 000 ciudadanos chinos y sus descendientes, lo que convierte a esta comunidad en una de las más numerosas y activas dentro de la urbe, especialmente en el centro.

El Municipio destacó que este proyecto busca no solo embellecer el centro de la ciudad, sino también dinamizar el turismo y la economía local, aprovechando la influencia cultural y comercial de la comunidad china, que históricamente ha contribuido al desarrollo de Guayaquil con negocios de gastronomía, comercio minorista y actividades empresariales.

