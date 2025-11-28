Baila La Calle en Panamá, centro de Guayaquil, se realizará una vez al mes con respaldo del Municipio

El viernes pasado, la calle Panamá volvió a sentirse viva. Más de 500 personas se apropiaron del espacio público sin miedo, rompiendo la percepción de inseguridad que suele marcar por las noches a esta tradicional calle del centro de Guayaquil.

Se trató de Baila la Calle, una propuesta que busca recuperar el valor social de la danza y reactivar el espacio público. Así lo explica Anita Rivas Briones, fundadora del colectivo Conciencia Positiva.

"Yo decía, si en ciudades de otros países como París bailan, como Nueva York bailan, como Buenos Aires bailan, ¿por qué en Guayaquil no podemos bailar en el espacio público? Es un ganar-ganar porque se está reactivando la zona, porque los turistas ya vienen y pueden caminar, porque, mientras uno se apropie del espacio, va a haber seguridad" , comentó.

Tras su éxito, ahora se realizará una vez al mes como un evento gratuito, familiar y seguro.la segunda edición ya tiene fecha tentativa: el viernes 5 de diciembre, en el tramo entre Panamá e Imbabura, junto al Museo del Cacao.

A esto se suma que el Municipio anunció que integrará la iniciativa al proyecto Panamá Nocturna, un plan turístico que busca reactivar esa zona en las noches.

Como parte de esta intervención, se renovaron lonas, luces y se instaló decoración navideña, y este viernes 28 de noviembre, se realizará el encendido del árbol de Navidad a las 19:30 y un show artístico, encabezado por Rubén “El Rey”, desde las 20:00.

La seguridad es la principal preocupación, pero Allyson Luna, vocera del Municipio, asegura que el resguardo será reforzado.

"Vamos a tener por seguridad camionetas estacionadas en el sector, aparte vamos a tener entre 12 y 15 agentes de control, la Policía turística va a tener entre cinco u ocho agentes", indicó.

10 locales de la zona, que suelen cerrar al atardecer, extenderán sus horarios para acompañar el evento.

La propuesta también genera expectativas entre la ciudadanía, pues son planes que buscan reactivar el entretenimiento nocturno en una de las calles más representativas de Guayaquil.