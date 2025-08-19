Guayaquil
19 ago 2025 , 16:27

El administrador de la ciudadela Las Garzas tiene 10 días para responder por árboles talados en Guayaquil

Nueve ficus que tenían seis metros de altura fueron talados la semana pasada en esa ciudadela. Según vecinos, el administrador había ordenado el corte.

   
  • El administrador de la ciudadela Las Garzas tiene 10 días para responder por árboles talados en Guayaquil
    Personal municipal notificó al administrador este martes 19 de agosto. ( Municipio de Guayaquil )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

La Alcaldía de Guayaquil notificó este martes 19 de agosto al administrador de la ciudadela Las Garzas (norte) para que, en un plazo de 10 días, brinde respuestas sobre la tala de nueve ficus sin autorización municipal, la semana pasada. El corte de los árboles provocó que cientos de aves quedaran sin hogar. Según vecinos, el administrador habría ordenado la tala.

Un equipo técnico de la empresa municipal Parques EP acudió el jueves 14 de agosto al sitio y constató que los ficus, que tenían seis metros de altura, fueron cortados ampliamente. En el parterre solo quedaron los troncos. El alcalde Aquiles Álvarez calificó este caso como "un ecocidio".

Lea también: El Municipio de Guayaquil presentó denuncia en Fiscalía por tala de árboles en Las Garzas

El Municipio había advertido del inicio de un proceso administrativo-sancionatorio contra los líderes de la ciudadela. Este podría concluir en una multa de hasta 23 500 dólares y la restauración y resarcimiento del daño ambiental.

Este caso también escaló al plano penal. El Cabildo presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) con base en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona hasta con tres años de prisión los delitos contra la flora y fauna silvestres.

Los ficus cortados albergaban especies como garzas, pájaros carpinteros, caciques lomiamarillo, entre otras. Tras la tala, En redes sociales se difundieron videos de las aves volando aturdidas sobre los techos de las casas y posándose en cables.

Revise además: Guayaquil | El 80 % de los samanes afectados por la cochinilla responde favorablemente al tratamiento

Temas
tala de árboles
Alcaldía de Guayaquil
Guayaquil
Noticias
Recomendadas