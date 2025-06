Aquiles Álvarez sobre el Festival del Orgullo Guayaquil: "Yo no me bronqueo con los LGBT"

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se refirió en su enlace radial sobre la Marcha por el Día Internacional del Orgullo GLBTI 2025 que se desarrollará este sábado 28 de junio en el centro de la ciudad, apuntando que el evento sí cuenta con permisos.

"Yo no me bronqueo con los LGBT. (La marcha) está totalmente con permiso, sin ningún tipo de problema, como los dos últimos años", indicó.

Sin embargo, se refirió a la negativa para que el Parque Centenario sea el escenario del festival por el Día del Orgullo, como ha ocurrido en años pasados, especialmente durante la administración de Cynthia Viteri. En cambio, el Municipio autorizó que se desarrolle en el Parque Colón, como pasó en 2024.

"Lo que pasa es que hay una norma: quieren que les demos una tarima, que les paguemos los equipos y que les demos todo gratis, y no hay recursos en el Municipio de Guayaquil para aquello. Si no podemos darles los equipos ni las tarimas y no les gusta, bueno, no es nuestra culpa, pero nosotros no hemos prohibido para nada ninguna marcha", expresó Álvarez.

En redes sociales, el colectivo Orgullo Guayaquil expresó su disconformidad con esta decisión.

"La marcha del Orgullo Guayaquil 2025 cuenta con los permisos legales para este sábado 28 de junio. Sin embargo, la Alcaldía no nos da permiso para hacer el festival en el Parque Centenario. El orgullo no regresará al clóset ¡nos vemos en la marcha!", expresaron en un comunicado.

La marcha tendrá lugar este sábado 28 de junio a las 15:00, empezando desde las calles Olmedo y Malecón. Continuará por la avenida 9 de Octubre hasta el Parque Centenario.