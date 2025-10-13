Por largas filas, el aeropuerto de Guayaquil vuelve a su sistema tradicional de cobro por estacionamiento

El sistema de pago por estacionamiento en el aeropuerto de Guayaquil volvió a su modalidad original: el conductor cancelará el valor al momento de salir de la terminal aérea.

La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG), entidad adscrita al Municipio y encargada de supervisar el funcionamiento del aeropuerto José Joaquín de Olmedo —concesionado a la empresa Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S. A. (Tagsa)—, informó este lunes que el sistema habitual de cobro mediante personal en cabinas de salida se restablecerá desde la medianoche del martes 14 de octubre.

La decisión se tomó luego de los inconvenientes registrados durante el reciente feriado por la Independencia de Guayaquil, cuando se implementó un nuevo mecanismo de pago. En ese esquema, los conductores debían acudir a una ventanilla ubicada dentro del aeropuerto para cancelar el valor del estacionamiento.

Sin embargo, en la ventanilla solo se observó a dos personas atendiendo, lo que provocó largas filas, demoras y molestias entre los usuarios que intentaban salir del aeropuerto.

La AAG subrayó que se mantendrán las mismas condiciones de estacionamiento: 15 minutos de gracia para recoger o dejar viajeros y la tarifa de USD 1,40 por hora o fracción.

El organismo culpó a Tagsa de aplicar el cambio en la modalidad de pago y reconoció que generaba inconvenientes.

