La quiteña Zoila Maldonado Narváez tiene 85 años y todavía recuerda, como si fuera ayer, lo que sobrevivió al naufragio del motovelero Carchi, la madrugada del 6 de abril de 1951, cuando era una niña de 12 años. Ahora, en su casa ubicada en el valle de Los Chillos, ella aún guarda las fotografías y recortes de periódicos con los reportajes que detallan cómo fue su rescate.

En ese accidente murieron su madre, María Esther Maldonado, y sus hermanos menores, Marco Vinicio y Edison Fabián, de cinco y cuatro años, quienes se ahogaron con toda la tripulación. Zoila fue la única sobreviviente y se quedó huérfana junto a sus otras hermanas que no estuvieron con ella al momento de la tragedia. Se quedaron en la capital y no viajaron.

Al amanecer del 5 de abril, Zoila, su madre y hermanos tomaron el ferrocarril en la estación de Chimbacalle con dirección a Durán. Luego se trasladaron en lancha hacia Guayaquil. Desde allí, zarparon en una embarcación mediana que los llevaría a Manta (Manabí). En ese puerto, su progenitora tenía previsto montar un negocio. La idea era radicarse en el puerto mantense para siempre y hacer una nueva vida lejos del barrio San Blas en donde vivieron por varios años.

Antes de salir de Guayaquil -señala la crónica periodística de Diario El Comercio de ese tiempo- el motovelero presentó problemas mecánicos y no partió a las 22:30 como estaba previsto. Logró hacerlo con dos horas y media de retraso, a la 01:00 del siguiente día (6 de abril de 1951). Cerca de las 03:00, los tripulantes dormían profundamente y sintieron un fuerte sacudón que los despertó de inmediato. Segundos después, se produjo un gran golpe y la gente gritó desesperadamente pidiendo auxilio.

El agua comenzó a ingresar por los costados y segundos después lo hizo por el centro de la embarcación. "Solo alcancé a ver que mi mamita abrazó a mis hermanos porque el barco se hundió rápidamente. Me agarré de su abrigo, pero no pude sostenerme". La última imagen que tiene de sus seres queridos fue cuando vio que se hundían en un remolino que casi la arrastra. Sin embargo, "alcancé a aferrarme a un palo de balsa que se desprendió del mismo motovelero y floté, pues no sabía nadar", narró Zoila en una entrevista con Ecuavisa.com.

Lloraba y se encomendó a Dios. Rezaba mirando al cielo. Alguien le jaló los pies mientras flotaba, pero no logró ayudarle. Si soltaba el pedazo de madera podía ahogarse y luchaba por su vida. No dejaba de pensar en su mamá y hermanos. Los llamaba a cada momento, gritaba hasta quedarse sin voz, pero no los volvió a ver. Calcula que estuvo más de una hora en esas condiciones, en medio de personas ahogadas y piezas de la embarcación que emergían. Poco a poco, perdía las fuerzas porque subía la marea y las olas le impactaban la cara. A ratos sentía que se iba ahogar, pero su instinto de supervivencia la mantuvo despierta.

