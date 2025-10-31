Ecuador
Feriado en Ecuador: esto debes revisar en tu auto antes de viajar

Las revisiones gratuitas buscan fomentar la seguridad y evitar emergencias en la vía.

   
No permita que un imprevisto, como quedarse sin combustible en plena carretera o sin batería, arruine su feriado. Como le pasó a don Jorge hace 2 años.

“Me quedé sin batería y tuve que esperar como dos horas a que llegue el remolque, y después tres horas más para llegar. Fue casi toda la noche corriendo”, contó Jorge Gallardo, conductor guayaquileño.

El mecánico automotriz Óscar Uriarte señala que antes de cualquier viaje en carretera los conductores deben cultivar el hábito de revisar su vehículo y asegurarse de que esté en óptimas condiciones.

“Lo normal es revisar el aceite, el refrigerante, el líquido de frenos, la presión de las llantas y que tengan buena calibración”, explicó el especialista.

El estado de las llantas, junto con su respectiva alineación y balanceo, también es fundamental. “¿Cómo sé si mis llantas sirven o no? Por ejemplo, aquí podemos darnos cuenta en esta llanta que está lisa. La llanta tiene que tener una buena carnosidad”, detalló otro mecánico.

José Arriaga, profesional en el área que brinda sus servicios en la ciudadela Sauces, asegura que llevar el carro donde un experto también es una buena opción. Una revisión puede costar entre USD 1 y USD 5.

En el patio de revisión vehicular de la ATM, frente a la Terminal Terrestre de Guayaquil, las revisiones se ofrecen de manera gratuita.

“Siempre hay que estar pendientes de las condiciones de nuestro vehículo. La ATM, adicionalmente a la revisión técnica vehicular, también brinda un servicio gratuito a los ciudadanos de prechequeo. Lo pueden traer en cualquier momento dentro de las tres primeras semanas de cada mes para conocer el estado del mismo”, explicó Édgar Lupera, director de Registro y Revisión Técnica Vehicular.

Las autoridades de tránsito recuerdan a los conductores que revisar los vehículos antes de viajar es un tema de corresponsabilidad ciudadana para evitar siniestros en las vías. Además, recalcan la importancia de llevar todos los documentos en regla.

