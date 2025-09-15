La vía Alóag, en Pichincha, se habilita tras reunión entre transportistas y ministros

La vía Alóag, cantón Mejía, provincia de Pichincha, ya se encuentra habilitada desde las 15:30 de este lunes 15 de septiembre, luego de un cierre de transportistas que empezó en la mañana como reclamo por la eliminación del subsidio del diésel.

La habilitación de la vía, también conocida como Panamericana Sur, se produjo tras una reunión entre autoridades y transportistas.

En ese encuentro participaron los ministros del Interior, John Reimberg, y Defensa, Gian Carlo Loffredo.

La eliminación del subsidio al diésel produjo posturas divididas entre los transportistas del Ecuador. Hubo quienes llegaron a acuerdos con el Ejecutivo, y otros que emprendieron cierres viales.

Desde las 00:00 del sábado 13 de septiembre, el galón de diésel pasó de USD 1,80 a USD 2,80. Una medida que anteriores Mandatarios, como Lenín Moreno y Guillermo Lasso, trataron de implementar sin éxito.

Para evitar el alza de pasajes, el Gobierno ofreció compensaciones para los transportistas, como un bono económico mensual de entre USD 400 y USD 1 000 por cada unidad de transporte.

