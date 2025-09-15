Transportistas y fuerza pública protagonizan fuertes enfrentamientos en Julio Andrade, Carchi

<b>Militares</b> y <b>policías</b> registran fuertes enfrentamientos con transportistas en la parroquia <b>Julio Andrade</b>, cantón <b>Tulcán</b>, provincia de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/carchi target=_blank>Carchi</a>, este lunes 15 de septiembre del 2025. En el sitio, los<b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cierres-viales-santo-domingo-pichincha-diesel-GB10114460 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/compensacion-economica-subsidio-diesel-MB10116596 target=_blank></a>