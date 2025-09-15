Política
15 sep 2025 , 14:55

Transportistas y fuerza pública protagonizan fuertes enfrentamientos en Julio Andrade, Carchi

Los transportistas exigen seguridad en las vías y reclaman por la eliminación del subsidio al diésel.

   
  • Transportistas y fuerza pública protagonizan fuertes enfrentamientos en Julio Andrade, Carchi
    Policías lanzaron gas lacrimógeno en Carchi.( Capturas )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

Militares y policías registran fuertes enfrentamientos con transportistas en la parroquia Julio Andrade, cantón Tulcán, provincia de Carchi, este lunes 15 de septiembre del 2025.

En el sitio, los manifestantes tienen cerrada la vía E35 con montículos de tierra y piedras. Los conductores exigen seguridad en las carreteras. La protesta también coincide con otros cierres viales a causa de la eliminación del subsidio al diésel.

LEA: Cierres viales en el país en protesta por el alza del diésel

Militares y policías antimotines llegaron a la zona para habilitar el tránsito vehicular, pero esto produjo un enfrentamiento.

Los ciudadanos arrojaron palos y piedras; mientras que policías y militares respondieron con gases lacrimógenos.

En videos aficionados también se ve cómo los militares arrojaron las mismas piedras que les lanzaron.

Desde las 00:00 del sábado 13 de septiembre, el galón de diésel pasó de USD 1,80 a USD 2,80. Como compensación, el Gobierno ofreció pagos de entre USD 400 y USD 1 000 a cada unidad de transporte.

LEA: 1 665 transportistas recibieron la compensación por la eliminación del subsidio del diésel

Temas
diesel
protestas
militares
enfrentamientos
policías
cierres viales
subsidio del diésel
eliminación del subsidio al diésel
Carchi
cantón Julio Andrade
Noticias
Recomendadas