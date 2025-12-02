Autoridades recuerdan que la venta de musgo puede conllevar multas económicas o prisión

El Ministerio de Ambiente y Energía recordó que la extracción, recolección, tenencia y <b>comercialización ilegal </b>de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/musgo target=_blank>musgo</a>, bromelias, líquenes y helechos están prohibidas en Ecuador. Las especies suelen<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/pesebre-navideno target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/fecha-feriado-navidad-2025-ecuador-DN10485060 target=_blank></a> <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gobierno-confirma-puente-feriado-ano-nuevo-2026-BN10481213 target=_blank></a> <b></b><b></b>