Autoridades recuerdan que la venta de musgo puede conllevar multas económicas o prisión

El Ministerio de Ambiente y Energía recordó que la extracción, recolección, tenencia y comercialización ilegal de musgo, bromelias, líquenes y helechos están prohibidas en Ecuador. Las especies suelen utilizarse para adornar el pesebre navideño.

Cometer alguno de estos ilícitos se sanciona con multas económicas o incluso con prisión.

Si, por ejemplo, una especie de musgo se encuentra en peligro de extinción, entonces puede aplicar una condena en la cárcel de uno a tres años.

Si no está en peligro de extinción, entonces hay multas de entre USD 2 300 y USD 92 000, además del decomiso de especies y herramientas utilizadas.

Durante la temporada de diciembre, equipos integrados por funcionarios del Ministerio de Ambiente y agentes de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPMA) de la Policía Nacional ejecutarán controles y procesos de retención de flora silvestre extraída ilegalmente.