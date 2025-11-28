¿Cuándo será el Feriado por Navidad 2025 en Ecuador?

Los ecuatorianos se acercan a un nuevo feriado nacional de carácter obligatorio en diciembre, en esta ocasión, por la Navidad 2025.

¿Cómo quedan los días de descanso? ¿Habrá un puente con el fin de semana para que haya más días de asueto?

Aunque aún no hay un decreto presidencial que lo oficialice, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, anticipó cómo funcionará.

El feriado obligatorio será el jueves 25 de diciembre.

Mientras que al día siguiente, el viernes 26 de diciembre, no habrá feriado, se trabajará de manera normal.

Sí habrá un puente vacacional el jueves 1 y viernes 2 de enero de 2026 para que conecten con el fin de semana. Sin embargo, el descanso del viernes será recuperable.

En el caso de Quito, sus habitantes también tendrán un feriado obligatorio por sus fiestas de fundación el viernes 5 de diciembre.

