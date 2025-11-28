¿El feriado largo de Año Nuevo en 2026 es recuperable?

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ano-nuevo target=_blank>feriado de Año Nuevo</a> en 2026 será de cuatro días en <b>Ecuador</b>, desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero. El 31 de diciembre de 2025 cae miércoles y el <b>descanso obligatorio será el jueves 1 de</b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/gobierno-confirma-puente-feriado-ano-nuevo-2026-BN10481213 target=_blank></a> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/ministro-trabajo-dice-salario-basico-subira-2026-usd-10-20-ON10480970 target=_blank></a>