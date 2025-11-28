¿El feriado largo de Año Nuevo en 2026 es recuperable?

El feriado de Año Nuevo en 2026 será de cuatro días en Ecuador, desde el jueves 1 hasta el domingo 4 de enero.

El 31 de diciembre de 2025 cae miércoles y el descanso obligatorio será el jueves 1 de enero.

A esto se suma el feriado que otorgará el Gobierno para el viernes 2 de enero. Y así crear un puente de cuatro días de descanso.

Sin embargo, el feriado del viernes 2 de enero será recuperable, anticipó el ministro de Trabajo, Harold Burbano.

Esto significa que el trabajador tiene la opción de descansar ese día, tras previo acuerdo con su jefe, pero deberá recuperarlo más adelante.

También cabe la posibilidad de que ese día el trabajador opte por laborar normalmente.

