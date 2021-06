Valentina Zárate renuncia al cargo de Subcontralora General del Estado

La Subcontralora General del Estado Valentina Zárate, presentó su renuncia este lunes 21 de junio de manera irrevocable.

Zárate quien asumió el cargo el pasado 13 de abril sobre el detenido Pablo Celi, mencionó en su comunicado que: “Me desvinculo así de este organismo, al que guardo profundo cariño y respeto, y en el que inicié mi carrera administrativa como pasante, en el año 2004. Auguro su estabilidad institucional y la recuperación plena de sus capacidades de control en aras de la consolidación democrática y el Estado de derecho en el Ecuador”.

Cabe recordar que Zárate contó que Celi, al asumir a una licencia sin remuneración por 60 días, le encargó la dirección de la institución. Aquel momento terminó el 12 de junio.

“Al fenecer aquella, era necesario que la máxima autoridad me encargase -una vez más y de ser el caso- la subrogación del cargo de Contralor considerando que dicha actuación, esto es, la subrogación estaba sujetada al plazo de la mencionada licencia. (...) Desde esa fecha, toda vez que carezco de investidura y facultad legal para ello, me he abstenido de suscribir documento alguno en calidad de primera autoridad y he realizado tan solo acciones de coordinación interna como Subcontralora General”, detalló.

De esta forma Zárate pone punto final a su cargo, dentro de una investigación por una supuesta usurpación de funciones.

Fiscalía allanó el pasado 17 de junio las oficinas Talento Humano y el despacho de Zárate.