Educa-Empleo | Ministerio de Educación abre más de 300 vacantes para profesores

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció la apertura de la fase Educa Empleo – octubre 2025, dirigida a más de 300 profesionales que deseen incorporarse al magisterio fiscal o fiscomisional, mediante contratos ocasionales o nombramientos provisionales. Los interesados podrán postular del 18 al 20 de octubre de 2025 mediante el sitio web: academico.educarecuador.gob.ec/educaempleo

Los resultados se darán a conocer a partir del 28 de octubre, y los seleccionados se integrarán a las instituciones educativas desde noviembre de 2025.

Los aspirantes podrán obtener hasta 30 puntos en su postulación, considerando formación profesional (20 puntos) y experiencia docente (10 puntos). Adicionalmente, se otorgarán bonificaciones de hasta 10 puntos por criterios como haber laborado en instituciones fiscomisionales, contar con títulos recientes en educación o haber realizado el curso de etnoeducación.

Entre los requisitos se incluyen poseer un título de tercer nivel registrado, no estar vinculado al magisterio público bajo regímenes establecidos en Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) o Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), y acreditar certificaciones lingüísticas para especialidades como inglés o educación intercultural bilingüe.

Cada postulante podrá aplicar hasta cinco vacantes por especialidad, y el sistema priorizará las candidaturas según cercanía geográfica, puntaje obtenido y orden de preferencia.

El Ministerio enfatizó que las postulaciones son gratuitas y deben realizarse únicamente en el portal oficial.

Finalmente, recordó que se considerarán criterios de inclusión, equidad y trayectoria docente, así como la prioridad para postulantes de Amazonía en vacantes en esa región.