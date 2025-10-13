Quito
13 oct 2025 , 07:04

Paro nacional Ecuador: ​​​El Ministerio de Educación aclara que clases presenciales se mantienen en Quito

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) se refirió a las clases en Quito, debido a la tensión por el paro nacional, que ayer se concentró en calles de la capital.

   
  • Paro nacional Ecuador: ​​​El Ministerio de Educación aclara que clases presenciales se mantienen en Quito
    Fotografía de archivo en una clase.( Flickr Ministerio de Educación )
user placeholder

Daniela Maggi
Canal WhatsApp
Newsletter

Luego de la jornada de movilizaciones de este 12 de octubre de 2025, por el paro nacional, que se concentró en Quito, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) aclaró que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad, este 13 de octubre, en el Distrito Metropolitano de Quito.

"No obstante, en virtud del monitoreo permanente que realiza el Distrito Educativo en coordinación con la Policía Nacional, se evaluarán de manera inmediata cada unidad educativa y las medidas pertinentes para precautelar la seguridad y a su vez garantizar la continuidad del proceso educativo a través de la modalidad no presencial", agregó esa cartera de Estado.

Le puede interesar: Este el minuto a minuto del paro nacional en Ecuador este lunes 13 de octubre

Clases no presenciales en cinco distritos

La virtualidad se mantiene en las clases en cinco distritos, de los 140 a escala nacional, en función del Plan de Continuidad Educativa en modalidad no presencial, como medida preventiva para resguardar la seguridad y bienestar de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La medida aplica en zonas donde se han concentrado las manifestaciones debido al paro nacional.

  • Ibarra: instituciones focalizadas
  • Otavalo – Antonio Ante: instituciones focalizadas
  • Cotacachi: instituciones focalizadas
  • Cayambe – Pedro Moncayo: Instituciones focalizadas
  • Latacunga: 2 Unidades Educativas

    • Clases en universidades dependen de cada institución

    En la capital, la Universidad Católica del Ecuador informó que las clases en las sedes Quito y Nayón se desarrollarán en modalidad virtual sincrónica.

    LEA: Estas son las vías cerradas en Ecuador por el paro nacional este lunes 13 de octubre

    La Escuela Politécnica Nacional indicó que, con la finalidad de precautelar la seguridad de nuestros estudiantes, las clases de grado y posgrado serán virtuales el 13 de octubre de 2025, manteniendo los horarios y las plataformas habituales.

    En la Universidad Central, se pospuso el retorno a las aulas hasta el 20 de octubre, debido a que el regreso a clases estaba previsto para hoy.

    Temas
    paro nacional
    Ministerio de Educación
    clases Quito
    paro nacional Ecuador
    paro
    clases
    paro Ecuador
    Paro nacional en Ecuador
    clases no presenciales
    clases presenciales Quito
    Ecuador
    Noticias
    Recomendadas