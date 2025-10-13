Paro nacional Ecuador: ​​​El Ministerio de Educación aclara que clases presenciales se mantienen en Quito

Luego de la jornada de movilizaciones de este 12 de octubre de 2025, por el paro nacional, que se concentró en Quito, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (Minedec) aclaró que las actividades escolares se desarrollarán con normalidad, este 13 de octubre, en el Distrito Metropolitano de Quito.

"No obstante, en virtud del monitoreo permanente que realiza el Distrito Educativo en coordinación con la Policía Nacional, se evaluarán de manera inmediata cada unidad educativa y las medidas pertinentes para precautelar la seguridad y a su vez garantizar la continuidad del proceso educativo a través de la modalidad no presencial", agregó esa cartera de Estado.

