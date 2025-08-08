Ecuador
08 ago 2025 , 20:36

El Ministerio de Educación abrirá convocatoria para contratar a 2 300 profesores

Además, se abrirán otras 500 plazas para psicólogos y trabajadores sociales.

   
El Ministerio de Educación abrió una convocatoria para contratar a 2 300 profesores de distintas materias y 500 psicólogos y trabajadores sociales. Las inscripciones para docentes estarán disponibles del 16 al 18 de agosto, mientras que para psicólogos y trabajadores sociales se recibirán postulaciones del 19 al 21 de agosto. En ambos casos, las bases de los concursos y el registro se realizan a través de la página web institucional.

En el ámbito académico, hasta el 1 de septiembre estará abierta la postulación para 11 becas completas de maestrías en comunicación del programa Zoila Ugarte. Los interesados deben llenar un formulario en la página web www.zoilaugarte.consejodecomunicacion.gob.ec para acceder a las siguientes fases de selección.

Las becas cubren estudios en comunicación corporativa, marketing digital, derechos humanos y comunicación transmedia, y son otorgadas por el Consejo de Desarrollo de Comunicación y la Universidad Internacional de La Rioja.

En materia turística, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) informó que el ingreso al sendero Glaciar Hermoso y a la Laguna Verde, en el volcán Cayambe, estará suspendido durante 25 días debido a la acumulación de nieve. La medida, vigente desde la noche de este viernes, busca precautelar la seguridad de los visitantes, quienes podrán llegar únicamente hasta el refugio Ruales Oleas Berge.

El acceso al volcán es gratuito y se puede llegar en vehículo 4x4 hasta el refugio, ubicado a 4.600 metros de altura. Una vez concluidas las restricciones, se evaluará la reapertura de los senderos.

