07 ago 2025 , 18:56

La materia de Seguridad será incluida en el plan de estudios de los alumnos del ciclo Sierra - Amazonía

El Ministerio de Educación busca preparar a los estudiantes, para enfrentar diversas amenazas en el sistema educativo.

   
Redacción y Televistazo
La materia de seguridad será parte del currículo escolar desde este 1 de septiembre, cuando 1.7 millones de estudiantes, retornen a las aulas en el régimen Sierra - Amazonía. Alumnos desde educación inicial hasta bachillerato se instruirán en este tema, según explicó la ministra Alegría Crespo.

"Que sepa cuidarse a sí mismo y que sepa detectar donde están los riesgos, a través del internet, por ejemplo entran muchos riesgos y también puedes saber discriminar, incluso ese tipo de relaciones, que es tan importante para un niño, niña o adolescente que muchas veces quiere complacer al otro, pero que posiblemente esa relación no le está haciendo bien".

Para los estudiantes de segundo de bachillerato, que están próximos a graduarse, el tema de seguridad reforzará al programa de participación estudiantil de acción cívica que se imparte los sábados.

“Debemos seguir fortaleciendo, así mismo en primeros auxilios, como actuar frente a riesgos, incluso como armar una carpa cuando están de campamento, y lo que procura es un estudiante resolutivo, un ciudadano que sepa resolver y que no dependa siempre del otro, sino que se sienta tan seguro que pueda, pues justamente afrontar las diversas situaciones que presenta la vida”.

Esta innovación en el currículum es, además, parte del programa que lidera el Ministerio de Educación: Comunidades educativas seguras y protectoras, que busca disminuir la violencia, la Ministra dice que en las 355 unidades educativas priorizadas en la Sierra y Amazonía, los índices de violencia bajaron en un 30 %.

Seguridad es la sexta inserción del Ministerio de Educación, el año pasado las materias de; cívica ética e integridad, educación socioemocional, para el desarrollo sostenible, vial y financiera fueron incluidas en el pénsum, en esa última, por ejemplo, se enseña a los estudiantes a manejar el dinero, crear un plan de ahorros entre otras cosas.

