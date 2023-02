El "turismo no deseado" crece cada año en Salinas, donde se pide imponer una especie de "derecho de admisión"

Para Tenempaguay, el cambio de gobernador no resolverá el problema. “José Álava era el jefe político y como tal no ayudó a frenar el problema”.

Según la Policía, grupos delincuenciales aprovechan la multitud para robar a los turistas y asaltar negocios, cuyos propietarios también se quejan de que son víctimas de extorsiones.

Otro gran problema de las multitudes es la venta de droga al menudeo, comentó Franklin Yacelga, jefe subrogante de la Policía de Santa Elena.

El consumo de sustancias psicotrópicas y de bebidas alcohólicas conducen a comportamientos incivilizados como los difundidos en redes sociales en los días de Carnaval.

Si bien la capacidad hotelera se reportó a tope, de qué sirve llegar al 100% si hechos como este seguramente afectarán las reservas para los siguientes feriados, se preguntan desde este sector económico.

El exceso de visitantes no está dejando más dinero en la economía de Salinas, se queja un hotelero, pues "es gente que no paga habitación de hotel porque se pasa bebiendo toda la noche y duerme en la playa durante el día, no consume en nuestros restaurantes porque se traen galletas y latas de atún; en definitiva, este no es un turismo deseado".