Un tramo de la vía Baeza-Papallacta está cerrado por deslizamiento de tierra y piedras

El sistema de emergencias ECU 911 informó que hoy, martes 2 de septiembre de 2025, se produjo un deslizamiento de tierra y rocas en el tramo Baeza–Papallacta, a la altura del sector de Molana. Se trata de la vía E-20 que conecta las provincias de Pichincha y Napo.

La alerta ingresó a las 10:51 de hoy. Desde la Sala Operativa se coordinó la movilización de recursos del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y de la Policía Nacional.

En el lugar de la emergencia, personal de primera respuesta informó que la vía se encuentra totalmente cerrada. De manera preliminar también se dio a conocer que no se registran personas afectadas.

Las autoridades recomendaron a la gente que tome rutas alternas y se mantenga informada en canales oficiales.

