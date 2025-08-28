La vía E20 Baeza-Papallacta se encuentra habilitada

El Ministerio de Infraestructura y Rransporte (MIT) informó hoy, 28 de agosto de 2025, que se encuentra habilitada la vía E20 Baeza - Papallacta. Al momento, personal y maquinaria permanece alerta en esa zona ante posibles emergencias.

Se pidió a los conductores que circulen con precacución en ese sector. Anteriormente, el paso en esa vía era controlado por los deslizamientos de tierra que se produjeron en varios tramos, ocasionados por las constantes lluvias.

De hecho, la noche del 27 de agosto, el MIT anunció sobre el cierre de la vía Baeza-Papallacta, a la altura del sector Maspa, por deslizamientos de gran magnitud.

