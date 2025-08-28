Ecuador
28 ago 2025 , 17:15

La vía E20 Baeza-Papallacta se encuentra habilitada

Anteriormente, el paso en esa carretera era controlado por los deslizamientos de tierra. Al momento, personal y maquinaria permanece alerta en esa zona ante posibles emergencias.

   
  • La vía E20 Baeza-Papallacta se encuentra habilitada
    La zona en donde el tráfico fue habilitado en la carretera.( Cortesía del MIT )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

El Ministerio de Infraestructura y Rransporte (MIT) informó hoy, 28 de agosto de 2025, que se encuentra habilitada la vía E20 Baeza - Papallacta. Al momento, personal y maquinaria permanece alerta en esa zona ante posibles emergencias.

Se pidió a los conductores que circulen con precacución en ese sector. Anteriormente, el paso en esa vía era controlado por los deslizamientos de tierra que se produjeron en varios tramos, ocasionados por las constantes lluvias.

De hecho, la noche del 27 de agosto, el MIT anunció sobre el cierre de la vía Baeza-Papallacta, a la altura del sector Maspa, por deslizamientos de gran magnitud.

Le puede interesar: La vía Papallacta-Baeza seguirá con paso vehicular controlado el lunes 28 de julio

Temas
paso vehicular
vía E20 Papallacta-Baeza
Pichincha
Napo
Noticias
Recomendadas