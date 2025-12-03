Ecuador
03 dic 2025 , 06:11

La temperatura diurna será alta en todas las regiones de Ecuador, hasta el 7 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica.

   
  La temperatura diurna será alta en todas las regiones de Ecuador, hasta el 7 de diciembre
    Imagen de un clima cálido.( Freepik )
Fuente:
user placeholder

Redacción
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó una alta temperatura diurna que durará desde el 3 hasta el 7 de diciembre en un horario de 10:00 hasta las 16:00. Los días con mayor temperatura serán principalmente el 3 y 5 de diciembre.

Zonas más afectadas por región

  • Región Costa: Guayas y el sur de Los Ríos.
  • Región Sierra: Imbabura, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Azuay y Loja.
  • Región Amazónica: Orellana, Sucumbíos, zona oriental de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

    • Ante esta advertencia, se recomienda minimizar actividades al aire libre, ponerse bloqueador solar y usar sombrilla.

    • Alerta por alta temperatura diurna.
      Alerta por alta temperatura diurna. ( Inamhi )
    • Alerta por alta temperatura diurna el 3 y 5 de diciembre.
      Alerta por alta temperatura diurna el 3 y 5 de diciembre. ( Inamhi )
    • Alerta por alta temperatura diurna en Sierra y Amazonía centro
      Alerta por alta temperatura diurna en Sierra y Amazonía centro ( Inamhi )

    Recordar que el Inamhi también advirtió sobre un descenso de temperatura nocturna en la Sierra hasta el 5 de diciembre.

    El pronóstico del tiempo por región para este 3 de diciembre

    Región Costa: se prevé un cielo parcialmente nublado, sin lluvias. La temperatura más baja será de 21.5 °C, y la más alta de 31 °C. Se pronostica niveles de radiación UV altos y muy altos.

    Región Sierra: se prevé un cielo parcialmente nublado, sin lluvias. La temperatura más baja será de 4.5 °C, y la más alta de 25 °C. Se pronostica niveles de radiación muy altos y extremadamente altos. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

    Región Amazónica: se prevén cielos nublados y lluvias en Nueva Loja, El Coca, El Tena y Shell Mera. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima será de 32.5 °C. El nivel de radiación UV será alto y muy alto.

    Región Insular: se anticipan un cielo nublado con una temperatura mínima de 20.5 °C y una máxima de 28 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos.

    Índices de radiación UV del 3I de diciembre.
    Índices de radiación UV del 3I de diciembre. ( Inamhi )

