02 dic 2025 , 06:14

La temperatura descenderá por debajo de los 0° C en zonas de la Sierra, hasta el 5 de diciembre

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica.

   
  • La temperatura descenderá por debajo de los 0° C en zonas de la Sierra, hasta el 5 de diciembre
    Foto de archivo del centro de Cuenca.( API )
El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi ) advirtió que desde el 2 al 5 de diciembre de 2025 habrá un descenso considerable de la temperatura a lo largo de la Sierra, con temperaturas inferiores incluso a los 0 °C.

La escala de advertencia va desde nivel medio, de 5 a 3° c; 3 a 0 °C; a muy alto <0 °C. Las zonas más afectadas están en las estribaciones entre la Sierra y la Amazonía, principalmente en el sur y oriente de Pichincha, el norte de Cotopaxi, el sur de Tungurahua y el oriente de Chimborazo.

La advertencia incluye posibles afectaciones a cultivos por heladas o escarcha, así mismo al ganado. También es posible que se presenten más enfermedades respiratorias.

  • Advertencia por descenso de temperatura en la Sierra.
    Advertencia por descenso de temperatura en la Sierra. ( Inamhi )
  • Descenso de temperatura en la Sierra el 2 y 3 de diciembre
    Descenso de temperatura en la Sierra el 2 y 3 de diciembre ( Inamhi )

El clima de Ecuador el martes 2 diciembre

Este martes 2 de diciembre se prevé en la mañana un cielo parcialmente nublado o muy nublado acompañado de lluvia. Los niveles de radiación UV serán desde moderados hasta extremadamente altos en todo Ecuador, según el Inamhi.

El pronóstico del tiempo para la región de Costa, Amazonía e Insular

Región Costa: se prevé un cielo parcialmente nublado en toda la región. En la noche habrá lluvia en Quevedo. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 31.5 °C. Se pronostica niveles de radiación entre moderados y muy altos.

Región Amazónica: se prevén cielos muy nublados y lluvias en Nueva Loja, El Coca, El Tena, Shell Mera y Macas. La temperatura mínima será de 17 °C, y la máxima será de 33 °C. El nivel de radiación UV será muy alto y extremadamente alto. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Insular: se anticipan un cielo nublado y solo lluvia en la Santa Cruz. La temperatura mínima será de 20.5 °C, y una máxima de 28.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos.

Índices de radiación UV del 2 de diciembre.
Índices de radiación UV del 2 de diciembre. ( Inamhi )
