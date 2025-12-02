La temperatura descenderá por debajo de los 0° C en zonas de la Sierra, hasta el 5 de diciembre

La escala de advertencia va desde nivel medio, de 5 a 3° c; 3 a 0 °C; a muy alto <0 °C . Las zonas más afectadas están en las estribaciones entre la Sierra y la Amazonía, principalmente en el sur y oriente de Pichincha, el norte de Cotopaxi, el sur de Tungurahua y el oriente de Chimborazo.

El Instituto Nacional de Metereología e Hidrología (Inamhi ) advirtió que desde el 2 al 5 de diciembre de 2025 habrá un descenso considerable de la temperatura a lo largo de la Sierra, con temperaturas inferiores incluso a los 0 °C.

Descenso de temperatura en la Sierra el 2 y 3 de diciembre

Descenso de temperatura en la Sierra el 2 y 3 de diciembre ( )

Advertencia por descenso de temperatura en la Sierra.

Advertencia por descenso de temperatura en la Sierra. ( )

Este martes 2 de diciembre se prevé en la mañana un cielo parcialmente nublado o muy nublado acompañado de lluvia . Los niveles de radiación UV serán desde moderados hasta extremadamente altos en todo Ecuador, según el Inamhi .

Región Costa: se prevé un cielo parcialmente nublado en toda la región. En la noche habrá lluvia en Quevedo. La temperatura más baja será de 21 °C, y la más alta de 31.5 °C. Se pronostica niveles de radiación entre moderados y muy altos.

Región Amazónica: se prevén cielos muy nublados y lluvias en Nueva Loja, El Coca, El Tena, Shell Mera y Macas. La temperatura mínima será de 17 °C, y la máxima será de 33 °C. El nivel de radiación UV será muy alto y extremadamente alto. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Insular: se anticipan un cielo nublado y solo lluvia en la Santa Cruz. La temperatura mínima será de 20.5 °C, y una máxima de 28.5 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos.

También te puede interesar: Un incendio obligó a evacuar la cumbre climática COP 30 realizada en Brasil