Inundaciones en Asia dejan más de 1 000 fallecidos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia

Mientras, el total de desaparecidos bajó de 508 a 464, con 2 600 heridos y unos 570 000 evacuados.

   
    Inundaciones en Asia dejan más de 1 000 fallecidos en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia.( RRSS )
Un intenso temporal de lluvias ha provocado inundaciones en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia, dejando al menos 1 114 muertos. La situación más crítica se registra en la isla indonesia de Sumatra, la zona más golpeada hasta ahora.

Según el último balance de la Agencia Nacional para la Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, la cifra de fallecidos subió este lunes hasta las 604 , después de que se confirmaran otros 102 decesos en un lapso de cuatro horas.

Mientras, el total de desaparecidos bajó de 508 a 464, con 2 600 heridos y unos 570 000 evacuados.

Piden la declaración de desastre nacional en Indonesia

Las lluvias, que han ocasionado el desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra en el archipiélago, han afectado a 1,4 millones de personas especialmente en las provincias de Sumatra Septentrional, Aceh y Sumatra Occidental, en las que viven más de 20 millones.

Testimonios de afectados relatan cómo viviendas y comercios fueron arrasados por la crecida de los ríos, obligando a familias enteras a improvisar refugios junto a los pocos muros que quedaron en pie.

Aunque el nivel del agua empieza a bajar en algunas áreas, las inundaciones (causadas por las intensas lluvias del monzón y un inusual ciclón tropical que golpeó la isla la semana pasada) siguen aislando al menos tres subdistritos de la provincia de Aceh, en el norte de Sumatra, a los que los equipos de rescate aún no pueden llegar.

La situación del desastre ha superado a algunos gobiernos locales que, junto a grupos civiles, han solicitado al Gobierno la declaración de desastre nacional, algo que ha sucedido en solo tres ocasiones en las últimas tres décadas, incluida la pandemia de la covid-19 y el tsunami del océano Índico en 2004.

Baja el nivel del agua en Tailandia

A Indonesia se suma el conteo de daños y víctimas de Tailandia, donde el agua ha retrocedido en los últimos días, con un balance actualizado este lunes 1 de diciembre de 2025, de 176 muertes y pérdidas multimillonarias en varias provincias del sur.

Las autoridades continúan con las labores de limpieza y reconstrucción en las áreas golpeadas por las intensas lluvias, con especial atención en el sur del país.

Una de las zonas más devastadas es la provincia de Songkhla, donde se han registrado 138 del total de víctimas mortales.

Mientras, sigue aumentado el número de afectados por las inundaciones en Sri Lanka, donde las autoridades elevaron hoy a 334 el número de fallecimientos confirmados y a 370 el de personas desaparecidas.

