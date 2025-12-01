Mundo
Shein es investigado por Texas debido a prácticas laborales poco éticas

La plataforma minorista global en línea de moda y estilo de vida Shein es investigada por Texas debido a inseguridades en sus productos.

   
El lunes 1 de diciembre de 2025, el fiscal general de Texas, EE. UU., Ken Paxton, anunció que se abrió una investigación contra la empresa china Shein por posibles violaciones de la ley estatal relacionadas con prácticas laborales poco éticas y la venta de productos de consumo inseguros.

Lea: Francia amenaza a Shein tras descubrir venta de muñecas sexuales con apariencia de niños

El fiscal Paxton está investigando a la corporación Shein US Services LLC, que representa en EE.UU. al gigante chino, y sus filiales. El fiscal espera determinar si la cadena de suministro y las prácticas de fabricación de la minorista violan la ley de Texas al utilizar materiales tóxicos o peligrosos, engañar a los consumidores sobre la seguridad de los productos y sobre el origen ético de los mismo, según explicó en un comunicado.

¿Qué se investigará de la empresa Shein?

La investigación también examinará las prácticas de recopilación de datos y privacidad de la empresa, que pueden representar riesgos para millones de consumidores estadounidenses.

Lea: El Gobierno analiza cobrar arancel al sistema 4x4, usado para traer compras por Amazon, Temu y Shein

“Cualquier empresa que incumpla las normas laborales o de seguridad de los productos, especialmente aquellas que operan en países extranjeros como China, rendirá cuentas”, declaró el fiscal texano.

Shein tiene demandas en otros países

Shein generó más de USD 30 000 millones en ingresos globales en 2023, según cifras citadas por la Fiscalía de Texas.

Lea: "Si un mes tiene 31 días, trabajo 31 días": las fábricas donde el gigante chino Shein produce las baratas prendas de moda "ultrarrápida"

Si bien la empresa se promociona como un minorista responsable e innovador, numerosos informes han planteado serias preocupaciones sobre su dependencia del trabajo forzado, el uso de materiales inseguros en sus productos y prácticas de marketing engañosas, argumentó el fiscal para abrir la investigación.

No permitiré que productos extranjeros baratos y peligrosos inunden Estados Unidos y pongan en peligro nuestra salud”, subrayó Paxton.

Lea: Shein, la misteriosa marca de ropa barata que triunfa entre los jóvenes

La empresa, que opera principalmente en línea, ofreciendo una amplia gama de ropa, accesorios y productos de decoración para el hogar, enfrenta también una demanda en Francia, donde una coalición de federaciones de comerciantes la acusa de competencia desleal.

