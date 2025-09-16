Ecuador
El Instituto Geofísico registra sismo de magnitud 2,6 en Colimes, Guayas

El temblor se originó a 34 kilómetros de profundidad. Ocurrió a las 19:30 de este martes 16 de septiembre.

   
El Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional registró a las 19:30 de este martes 16 de septiembre un sismo de magnitud 2,6 en Colimes, provincia del Guayas. El temblor se originó a 34 kilómetros de profundidad y no fue percibido por la población.

Este evento coincide con un enjambre sísmico frente a las costas de Puerto López, en Manabí. Entre el 5 y el 16 de septiembre se contabilizaron 168 sismos con magnitudes que variaron entre 1,1 y 5,6.

Un enjambre sísmico se caracteriza por el aumento de movimientos telúricos en una zona determinada, sin que exista un evento principal ni se identifiquen sus réplicas. En este caso, todos los temblores se registraron a profundidades de hasta 15 kilómetros.

El IG destacó que en la franja entre Puerto López, la Isla de la Plata y el Cabo San Lorenzo este tipo de fenómenos son habituales, con registros cada tres o cuatro años. Por ejemplo, en 2021 se identificaron 283 sismos durante un mes en esa misma zona.

Los enjambres sísmicos frente a Puerto López responden a la interacción de las placas Sudamericana y de Nazca. Ecuador, por otra parte, se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

