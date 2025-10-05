Un siniestro de tránsito deja dos fallecidos y cinco heridos en Colta, Chimborazo

Un choque entre un auto y una camioneta dejó dos fallecidos y cinco heridos en el sector La Providencia, cantón Colta, provincia de Chimborazo, la madrugada de este domingo 5 de octubre.

Los pacientes fueron trasladados hasta casas de salud de Riobamba.

La emergencia fue atendida por el Ministerio de Salud, una unidad de rescate y dos ambulancias del Cuerpo de Bomberos, un patrullero y personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de la Policía Nacional.

Justamente el SIAT se encargará del procedimiento técnico para determinar causas y responsabilidades del mortal siniestro.

