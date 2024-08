Las confesiones de un migrante 2: "tuvimos que salir a vender chupetes para comprar algo de comida"

Con pena, narra que los migrantes viajan angustiados y temerosos que Migración los intercepte y no puedan seguir. O quizás los deporten. Unas compañeras de la caravana que iban con él, se fueron a Ciudad de México , el pasado sábado. 45 minutos antes de llegar, pararon en un retén de Migración. Los choferes de los buses entregaron a todos los migrantes. Les robaron el dinero y les dijeron que si querían avanzar debían tomar una calle alterna al puesto de control.

"Pero en ese lugar se encuentran escondidos los del cartel esperando que la gente pase para secuestrarla. En este momento, ellas decidieron regresar a donde estamos nosotros, cerca de la frontera", contó.

Todo el tiempo se esconden para que Migración no los atrape. Les toca camuflarse y pernoctar en lugares en donde los agentes no pueden pasar con sus camionetas. Son puntos de difícil acceso en colinas, debajo de puentes o sitios con bajo flujo de peatones.

Pese a los fuertes controles, Emerson tuvo que salir a vender chupetes, en la calle, para obtener algo de dinero y comprar comida. "La verdad es que con lo que vendí hoy solo me alcanzó para comer dos tacos de 15 pesos (USD 0,76) cada uno". Se le acabó lo último que le quedaba y su esposa no tiene recursos para hacerle transferencias desde Ecuador. Ella trabaja, los domingos, en un centro geriátrico y apenas gana USD 80 mensuales con los que trata de mantener a sus hijos, quienes viven en la casa de sus abuelos.

Al momento, Emerson no tiene ropa. Le regalaron una pantaloneta y una camiseta. Eso le preocupa porque, para viajar en bus, debe cambiar la vestimenta. "Toca ir presentable. Ni la barba me he rasurado ya tengo como un mes sin afeitarme ni cortarme el cabello".

Las autoridades mexicanas les toman fotos todo el tiempo para enviarlas a los efectivos de Migración y estos puedan identificarlos en las redadas. Cuando Emerson y otros viajeros salieron al centro a vender chupetes, los policías municipales no les permitieron comercializar todo lo que tenían. También los desalojaron de un domo en donde descansaban.

