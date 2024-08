Los migrantes ecuatorianos viven una dolorosa realidad en su intento de llegar a los Estados Unidos. Con base en datos difundidos por la página web del Centro de Información de Aduanas y Protección Fronteriza de la nación norteamericana, la organización 1 800 Migrante informó que 117 356 compatriotas han sido deportados en lo que va de 2024, lo cual implica un nuevo record porque en todo el año pasado fueron 117 487.

Pese a ello, miles de personas de las 24 provincias del país siguen buscando la oportunidad de llegar a Norteamérica. Viven historias de violencia. Se endeudan y venden propiedades o negocios para lograr el sueño americano. Sin embargo, en el trayecto hacia EE.UU. se encuentran con un camino lleno de obstáculos que, muchas veces, les impide llegar a su destino.

Una situación de ese tipo vive Emerson, de 37 años, quien dejó su hogar en Quinindé, un cantón de 126 841 habitantes en la provincia de Esmeraldas. Se encuentra en México en una caravana de aproximadamente 6 000 migrantes de diferentes países.

En Quinindé, él trabajaba como electricista residencial y tenía un pequeño emprendimiento de esta actividad. Sin embargo, decidió irse porque bandas criminales comenzaron a pedirle vacunas a cambio de no hacerle daño a su familia. "Me exigían USD 5 000 y si no pagaba me iban a matar a mí o mi hija. Me dieron una semana de plazo".

