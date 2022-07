Secuestradores liberaron al gerente de Banecuador en Morona Santiago luego de que el Gobernador accedió a renunciar

Fueron caso 22 horas las que estuvo secuestrado el gerente de Banecuador en Morona Santiago, Marco Cobos.

La retención ocurrió la tarde de ayer luego de que se produjera un enfrentamiento entre pobladores de Macas que realizaban una marcha pacífica, pidiendo que se termine paro, y manifestantes que con lanzas rechazaban esa concentración y avivaban la paralización.

Lasso decreta un nuevo estado de excepción, ahora en Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana

La esposa del funcionario secuestrado por los manifestantes reclamó su liberación inmediata. No entiende cómo es que se pretende justificar una protesta social que incurre en la violación de derechos y cometimiento de delitos.

Tras la captura de cobos quedó registrada en un video que los manifestantes difundieron por redes sociales.

El presidente de la Federación Shuar, Luis Senkuan, pidió al funcionario que renunciara al cargo y que solicitara lo mismo al gobernador de Morona Santiago, Freddy Villamagua.

Aseguró que no lo dejarían libre hasta que el representante del Gobierno en esta provincia renuncie.

Fiscalía abrió 290 expedientes por delitos cometidos en el paro

“No he venido a agredir a nadie, yo vengo con la bandera de paz, yo no tengo ni un problema... Yo puedo pedir la renuncia al gobernador, pero no está a mi nivel (de jerarquía) hacerlo”, declaró Cobos.

Su diálogo fue interrumpido por agresiones, incluso le lanzaron agua con ají en el rostro.

Ante ese escenario, el gobernador Villamagua renunció, y el funcionario fue liberado.

Pero que la violencia que acompaña a las manifestaciones no es un asunto casual, señala el exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño.

Él sostiene que al momento están identificados los siguientes grupos de subversión urbana en el país: Comités de Defensa de la Revolución, el Colectivo Insurgente, el Grupo Guevarista, y el grupo mariateguista Puka Inti o Sol Rojo.

Pero no son los únicos, también operan en el país los grupos internacionales: Tren de Aragua, los comandos de la frontera Segunda Marquetalia, el Comando Vermelho y el Grupo Cóndor.

A criterio de Pazmiño, estos grupos tienen conexiones con organizaciones políticas y buscan la desestabilización del país.