Ecuador
12 ago 2025 , 15:57

El sector turístico registró ingresos de aproximadamente USD 60 millones en el último feriado del 10 de Agosto

Así lo calcula la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur). Se reportó el flujo de 600 personas en las principales zonas turísticas del país.

   
    Turistas en las playas de Manta (imagen referencial). ( API )
Fuente:
Propio
user placeholder

Diego Bravo
En la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur) se hizo un balance de los ingresos percibidos durante el último feriado por el Primer Grito de la Independencia del 10 de Agosto. Su presidente, Holbach Muñetón, informó a Ecuavisa.com que se reportó el flujo de 600 mil personas en las principales zonas turísticas del país.

Se generó un monto de USD 60 millones, lo cual fue positivo -explicó el dirigente- porque en el mismo feriado del año pasado se reportaron USD 54 millones. En lugares turísticos como Manta, Salinas, Montañita o Esmeraldas hubo un alto flujo de visitantes en donde la capacidad hotelera se llenó casi en su totalidad.

Eso no ocurrió en las ciudades grandes como Quito y Guayaquil porque la gente salió a otros puntos del país. En líneas generales, "fue bastante positivo con relación al año pasado", expresó el dirigente.

Hubo destinos como Cuenca que estuvo al 100% de su capacidad, Playas (Santa Elena) tuvo un 80% como máximo. Se registró una alta dinamización del turismo y se espera que siga mejorando.

No se aplicó la reducción del IVA al 8%

En el último feriado por el Primer Grito de la Independencia del 10 de Agosto, no se aplicó la reducción de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8%, informó el Ministerio de Turismo.

La entidad aclaró que con este beneficio, para el sector turístico y hotelero, se requiere la expedición del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las áreas Protegidas, el cual se encuentra en elaboración.

