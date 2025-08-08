En el feriado por el 10 de Agosto no se aplicará la reducción del IVA al 8%

En el próximo feriado por el Primer Grito de la Independencia del 10 de Agosto, no se aplicará la reducción de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8%, informó el Ministerio de Turismo.

La entidad aclaró que con este beneficio, para el sector turístico y hotelero, se requiere la expedición del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las áreas Protegidas, el cual se encuentra en elaboración.

Los feriados nacionales obligatorios no son recuperables. En estos días, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se reduce del 15 % al 8 % para actividades turísticas, con el fin de fomentar el comercio interno del país, pero para el próximo feriado del 10 de Agosto de 2025 no se aplicará.

