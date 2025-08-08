Ecuador
08 ago 2025 , 17:20

En el feriado por el 10 de Agosto no se aplicará la reducción del IVA al 8%

Se mantendrá en el 15%, informó el Ministerio de Turismo. Se requiere la expedición del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las áreas Protegidas, el cual se encuentra en elaboración.

   
  • En el feriado por el 10 de Agosto no se aplicará la reducción del IVA al 8%
    En las playas del Ecuador se espera el arribo de miles de turistas en este feriado del 10 de Agosto. ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

En el próximo feriado por el Primer Grito de la Independencia del 10 de Agosto, no se aplicará la reducción de la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 15% al 8%, informó el Ministerio de Turismo.

La entidad aclaró que con este beneficio, para el sector turístico y hotelero, se requiere la expedición del Reglamento General de Aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las áreas Protegidas, el cual se encuentra en elaboración.

Los feriados nacionales obligatorios no son recuperables. En estos días, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se reduce del 15 % al 8 % para actividades turísticas, con el fin de fomentar el comercio interno del país, pero para el próximo feriado del 10 de Agosto de 2025 no se aplicará.

Le puede interesar: ¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Ecuador?

Temas
10 de Agosto
feriado
reducción del IVA
SRI
Ecuador
Noticias
Recomendadas