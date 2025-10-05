Sector minero ve en una nueva Constitución una oportunidad para atraer inversión

El sector minero comenzó a analizar los desafíos y oportunidades que implica una nueva constitución. Este viernes 3 de octubre, la Cámara de la Minería organizó un conversatorio con académicos y expertos, quienes coincidieron en que la carta magna necesita mejoras para garantizar estabilidad jurídica y atraer inversión. También lea: Estos son los cierres viales en Ecuador por el paro nacional, este domingo 5 de octubre Para la Cámara de la Minería del Ecuador, una nueva Constitución es sinónimo de oportunidad. A pesar de que su redacción depende de lo que decidan los votantes en la consulta popular, este sector apoya la iniciativa del Gobierno y apunta a que haya mejoras en tres ámbitos:

Estabilidad jurídica

Regulaciones y licencias

Coexistencia entre ambiente y minería

"Puede hacerse minería sin afectar recursos hídricos, puede hacerse minería en condiciones responsables que tengan beneficios para el estado y la zona de afectación", comentó Andrés Ycaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador La minería legal en el Ecuador es uno de los sectores que más aporta a la economía: en el 2024 fue el cuarto mayor contribuyente de impuestos, con una recaudación de 1 002 millones de dólares; exportaciones que sumaron 3 075 millones de dólares y generó 55 300 empleos directos. También le puede interesar: Un siniestro de tránsito deja dos fallecidos y cinco heridos en Colta, Chimborazo

¿Qué busca el sector minero?

Estabilidad jurídica, una mejor regulación y armonía ambiental. El modelo jurídico del Ecuador no permite que la minería y otras industrias crezcan porque hay sobre regulación. "Hay sectores en los cuales solo con directivas y estándares podrías funcionar... en este país para hacer un proyecto se demoran años" dijo María Albán, académica medio ambiental. No se trata de relajar los estándares, se trata de reformular el modelo para permitir a los actores privados tener una voz activa y generar confianza y atraer inversión.