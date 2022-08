Desde este miércoles, les explicaremos sobre la nueva gasolina Eco Plus, que próximamente se ofertará en las estaciones del país.

¿Se puede cambiar de gasolina a su vehículo sin sufrir algún desperfecto mecánico?

Lo primero que experimentará al cambiar de gasolina Súper a Eco plus será el funcionamiento del motor del carro. Los mecánicos recomiendan el uso de este nuevo combustible en vehículos de no más de 2 mil centímetros cúbicos de cilindraje, luego de haber vaciar completamente el tanque, es decir, que no hayan residuos de la otra gasolina.

El pistoneo o también conocido cascabeleo no es más que la resistencia que sufre el motor durante el proceso de combustión de la gasolina, que podría dañar cilindros, pistones, rines y válvulas.

También otra de las consecuencias que podrá percibir mientras esté al volante será la disminución de potencia y tiempo de aceleración del auto.

En la siguiente nota les contaremos si es recomendable o no la mezcla de gasolinas o el empleo de aditivos para promediar el octanaje del combustible que usa en su vehículo.

