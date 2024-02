En una muestra de que cuando se quiere, se puede, las autoridades de Salinas y la fuerza pública lograron revertir la imagen bochornosa que el año pasado dejó el feriado de Carnaval en este balneario de Santa Elena.

Ya no se comercializó licor, no se permitió su consumo en la vía pública, tampoco la venta de espuma y no se vieron actos obscenos como en el 2023. Los turistas resaltaron el cambio drástico para recuperar la imagen de Salinas.