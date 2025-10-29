Restaurante ecuatoriano se corona como el mejor de Latinoamérica en los Word Culinary Awards

El restaurante<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/cultura/ecuatorianos-reciben-premio-mejor-cocina-latina-2025-berlin-JA8772784 target=_blank> Zero Lab </a>dirigido por los reconocidos<b> chefs Carlos Gallardo y Juan Sebastián Gallardo, </b>ha sido galardonado como el Mejor Restaurante de Latinoamérica en los <b>World Culinary Awards 2025,</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/feriado-ecuador-sector-turistico-espera-mover-usd-80-millones-asueto-JH10352812 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/consejo-judicatura-elimina-requisito-salida-pais-menores-edad-DH10352991 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>