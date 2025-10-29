Ecuador
29 oct 2025 , 15:13

Restaurante ecuatoriano se corona como el mejor de Latinoamérica en los Word Culinary Awards

El restaurante quiteño Zero Lab se coronó como el mejor de América Latina en los World Culinary Awards 2025.

   
El restaurante Zero Lab dirigido por los reconocidos chefs Carlos Gallardo y Juan Sebastián Gallardo, ha sido galardonado como el Mejor Restaurante de Latinoamérica en los World Culinary Awards 2025, uno de los certámenes más prestigiosos del ámbito gastronómico internacional. Este reconocimiento sitúa a Ecuador por delante de países con una destacada tradición culinaria, como Perú, Brasil, México y Argentina.

Los chefs Gallardo señalaron que el premio no solo representa un logro personal, sino un reconocimiento a la riqueza y diversidad de la gastronomía ecuatoriana, que refleja la identidad, historia y biodiversidad del país. “Este galardón es un homenaje al Ecuador entero, a sus productos autóctonos y a nuestras tradiciones culinarias”, afirmó Carlos Gallardo.

Zero Lab se ha destacado por su enfoque innovador, combinando investigación gastronómica y creatividad para reinterpretar platos tradicionales de las cuatro regiones del país: Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos. Entre sus creaciones más emblemáticas se encuentran la colada morada con zapallo andino, el encebollado de atún, cola amarilla y el ceviche quiteño con camarones gigantes, su comida se caracteriza por tener una profunda conexión con la comida tradicional ecuatoriana elevada a la alta cocina.

En sus redes sociales, Zero Lab compartió un video en el cual agradece a su equipo de trabajo: “Este triunfo es de todos: de nuestras cocineras y cocineros tradicionales, de los wambrakuna que aprenden y crean, de quienes creen que la cocina es cultura, historia y futuro”. Este premio es uno de los máximos galardones a los que un restaurante puede aspirar, incluso siendo comparado con los Premios Óscar en el mundo del cine.

