El Consejo de la Judicatura elimina requisito para la salida del país de menores de edad

Las autoridades del Consejo de la Judicatura eliminaron el requisito de presentar una autorización notarial para que menores de edad puedan salir del país.

   
    Consejo de la Judicatura Ecuador.( Flickr )
El Consejo derogó la Resolución 063-2025, implementada en septiembre de este año, que exigía la autorización notarial para que niñas, niños y adolescentes que deseen salir del país. Esta normativa había sido creada con el objetivo de prevenir migraciones riesgosas y delitos como la trata de personas.

La medida fue eliminada luego de que se reportaran diversas dificultades operativas y migratorias relacionadas con su aplicación. Con esta decisión, el Consejo de la Judicatura busca garantizar tanto la protección de los menores como su derecho a la libre movilidad.

La entidad también aclaró que los trámites notariales que ya se hayan realizado bajo la norma anterior mantienen plena validez.

La resolución establecía los pasos que debían seguir los padres, tutores o terceros responsables cuando los menores viajaban solos, con uno de los padres o con otra persona. Para realizar el trámite, los responsables debían completar un formulario especial disponible en el portal de la Función Judicial.

Los notarios, encargados de autorizar la salida, tenían nuevas obligaciones: verificar la información del formulario, realizar entrevistas a los comparecientes, registrar los datos en el Sistema Informático Notarial, tomar huellas dactilares y fotografías de los padres y los menores, y generar un acta notarial que incluyera elementos de seguridad como un código QR con la eliminación de este requisito se debe presentar una autorización notariada simple donde el padre responsable o tutor autoriza la salida y se especifica billete aéreo, itinerario y datos de la persona que acompaña al menor.

