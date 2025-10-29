Ecuador
29 oct 2025 , 06:19

Clima del 29 de octubre: Bajas temperaturas acompañadas por lluvias azotarán la Sierra y Amazonía

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este miércoles 29 de octubre de 2025.

   
    Temperaturas bajas en la Sierra y la Amazonía( Web )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Este miércoles 29 de octubre se prevén cielos nublados acompañados por precipitaciones y bajas temperaturas. También se esperan niveles de radiación UV moderados y altos en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos nublados en toda la región con leves precipitaciones en toda la región. La temperatura más baja será de 21.5 °C, y la más alta de 30 °C. Se prevén niveles de radiación moderados y altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén lluvias en toda la región, acompañado por bajas temperaturas en Chimborazo, Cañar, Azua y Loja. La temperatura más baja será de 8.5 °C, y la más alta de 22.5 °C. Los niveles de radiación variarán desde moderados hasta extremadamente altos, sobre todo en la provincia de Imbabura. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nubosos conlluvias en toda la región. Se esperan bajas temperaturas en Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima será de 28.5 °C. Los niveles de radiación UV serán bajos y moderados en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.

Gráfico de Índice de radiación UV del 29 de octubre
Gráfico de Índice de radiación UV del 29 de octubre ( Inamhi )

Temas
Lluvias
clima Ecuador
radiación UV
clima
bajas temperaturas
INAMHI
Ecuador
Sierra
Amazonía
Costa
Región Insular
