Clima del 29 de octubre: Bajas temperaturas acompañadas por lluvias azotarán la Sierra y Amazonía

Este miércoles 29 de octubre se prevén cielos nublados acompañados por precipitaciones y bajas temperaturas. También se esperan niveles de radiación UV moderados y altos en todo el país, según Inamhi.

Región Costa: En la región Litoral, se prevén cielos nublados en toda la región con leves precipitaciones en toda la región. La temperatura más baja será de 21.5 °C, y la más alta de 30 °C. Se prevén niveles de radiación moderados y altos en toda la región.

Región Sierra: Se prevén lluvias en toda la región, acompañado por bajas temperaturas en Chimborazo, Cañar, Azua y Loja. La temperatura más baja será de 8.5 °C, y la más alta de 22.5 °C. Los niveles de radiación variarán desde moderados hasta extremadamente altos, sobre todo en la provincia de Imbabura. Recuerda evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: En esta región se prevén cielos nubosos conlluvias en toda la región. Se esperan bajas temperaturas en Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. La temperatura mínima será de 19 °C y la máxima será de 28.5 °C. Los niveles de radiación UV serán bajos y moderados en toda la región.

Región Insular: Para el archipiélago de Galápagos, se anticipan cielos poco nubosos con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 27 °C. Los niveles de radiación serán altos y muy altos en toda la región.