Así funciona el Reglamento de Trámite Notarial para la salida del país de Niños, Niñas y Adolescentes

El documento fue implementado por el Consejo de la Judicatura y está en vigencia desde el 4 de agosto de 2025

   
    Imagen referencial de una familia con un niño en un aeropuerto internacional. ( Internet )
Desde el 4 de agosto de 2025 entró en vigencia el Reglamento de Trámite Notarial para la Salida de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del país. Este documento fue implementado por el Consejo de la Judicatura (CJ).

El documento contiene 12 artículos y fue aprobado con los votos de las vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y del presidente Mario Godoy del CJ, reunidos en la sesión ordinaria número 076-2025.

A continuación se detalla el procedimiento que se debe seguir:

Usuarios

  • Quienes tramiten la salida del país de NNA están obligados a presentar un formulario que estará publicado en la página www.funcionjudicial.gob.ec.
  • Realizarán las entrevistas con los comparecientes y las registrarán en el Sistema Informático Notarial (SIN).

    • Notarios

  • Verificarán la presentación del formulario.
  • Realizarán las entrevistas con los comparecientes y las registrarán en el Sistema Informático Notarial (SIN).
  • Suscribirán el acta notarial en el que el padre, madre o ambos autorizan la salida del país.
  • Tomarán las huellas dactilares y fotografías de los comparecientes e incorporarán el acta notarial al libro de protocolo.
  • En el acta notarial que contenga el permiso de salida del país se incorporará cualquiera de las siguientes seguridades adicionales: holograma de seguridad, código QR, sello seco o cualquier otro medio que permita verificar la autenticidad del documento.

    • En la Judicatura se indicó que el reglamento es resultado del trabajo tras recibir alertas sobre presuntos casos irregulares relacionados con la salida del país de NNA. Las aparentes acciones u omisiones en los trámites facilitaban que se configuren posibles delitos de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes.

    Se instalaron mesas de trabajo con entidades gubernamentales y no gubernamentales que combaten este tipo de delitos y se concretaron acciones para contrarrestar esta problemática.

    El objetivo es prevalecer el interés superior del niños, niñas y adolescentes, garantizando la seguridad jurídica y minimizando el riesgo de cualquier vulneración de los derechos humanos.

