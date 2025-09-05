Así funciona el Reglamento de Trámite Notarial para la salida del país de Niños, Niñas y Adolescentes

Desde el 4 de agosto de 2025 entró en vigencia el Reglamento de Trámite Notarial para la Salida de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) del país. Este documento fue implementado por el Consejo de la Judicatura (CJ).

El documento contiene 12 artículos y fue aprobado con los votos de las vocales Yolanda Yupangui, Solanda Goyes y del presidente Mario Godoy del CJ, reunidos en la sesión ordinaria número 076-2025.

A continuación se detalla el procedimiento que se debe seguir: