Fiestas y carreteras: recomendaciones para evitar siniestros en diciembre

Las autoridades reportan un aumento de siniestros viales impulsado por fatiga, alcohol y distracciones.

   
    Estas son las recomendaciones para transitar con mayor seguridad este diciembre.( Cortesía )
Con la llegada de diciembre, el movimiento en las carreteras del país se intensifica. Reuniones sociales, viajes por fiestas y actividades laborales incrementan el flujo vehicular y, junto a ello, la exposición a factores que pueden desencadenar siniestros de tránsito.

A ese aumento de desplazamientos se suma un elemento determinante: las condiciones físicas y emocionales de los conductores.

En este periodo, la mezcla entre cansancio, celebraciones prolongadas y el consumo de alcohol aparece como una de las situaciones más presentes, según advierten especialistas en seguridad vial.

Las cifras respaldan esta preocupación. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos registran que solo entre enero y marzo de 2025 se contabilizaron 4 759 siniestros de tránsito, con 565 fallecidos y más de 4 000 personas lesionadas.

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) añade que la fatiga, el alcohol y las distracciones (especialmente el uso del celular) continúan entre las causas más frecuentes. El uso del teléfono al volante está relacionado con cerca del 23 % de los accidentes reportados cada año.

Recomendaciones para una movilidad segura

  • No conducir bajo los efectos del alcohol.
  • Descansar antes de viajar.
  • Hacer pausas periódicas durante recorridos extensos; mantener las manos y la atención enfocadas únicamente en la vía.
  • Revisar el vehículo y planificar rutas en horarios de menor congestión.

    María Augusta Lucio, gerenta de Desarrollo de Negocio de Seguros Alianza, recalca que el licor reduce la capacidad de reacción, la falta de sueño compromete la concentración y las jornadas extensas limitan la atención continua.

