Clima 4 de diciembre: temperaturas de hasta 33 °C se registrarán esta mañana en Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) recuerda que las altas temperaturas diurnas se mantienen hasta el 7 de diciembre en todo el país, principalmente en la zona oriental del Callejón interandino y zona oriental de la región Amazónica, Guayas y el sur de Los Ríos.

También se recuerda que en la noche las temperaturas pueden descender hasta los 0 °C en la Sierra, principalmente en el sur y oriente de Pichincha, el norte de Cotopaxi, el sur de Tungurahua y el oriente de Chimborazo, hasta el 5 de diciembre.

