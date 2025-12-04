Ecuador
04 dic 2025 , 06:11

Clima 4 de diciembre: temperaturas de hasta 33 °C se registrarán esta mañana en Ecuador

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica.

   
  • Clima 4 de diciembre: temperaturas de hasta 33 °C se registrarán esta mañana en Ecuador
    Foto de archivo de las temperaturas altas en Cuenca. ( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) recuerda que las altas temperaturas diurnas se mantienen hasta el 7 de diciembre en todo el país, principalmente en la zona oriental del Callejón interandino y zona oriental de la región Amazónica, Guayas y el sur de Los Ríos.

También se recuerda que en la noche las temperaturas pueden descender hasta los 0 °C en la Sierra, principalmente en el sur y oriente de Pichincha, el norte de Cotopaxi, el sur de Tungurahua y el oriente de Chimborazo, hasta el 5 de diciembre.

Lee más: La temperatura descenderá por debajo de los 0° C en zonas de la Sierra, hasta el 5 de diciembre

El pronóstico del tiempo por región para el 4 de diciembre

Región Costa: se prevé una nubosidad baja acompañada de sol y sin lluvia. La temperatura más baja será de 21 °C y la más alta de 31 °C. Se pronostican niveles de radiación UV entre moderados, altos y muy altos.

Región Sierra: se prevé un cielo despejado y sin lluvias. Las altas temperaturas serán en Tulcán, Ibarra, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja, tanto para la mañana como para la tarde. La temperatura más baja será de 0 °C y la más alta de 25 °C. ​​​ Se pronostica niveles de radiación muy altos y extremadamente altos. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00.

Región Amazónica: se prevé una nubosidad baja acompañada de sol y sin lluvia. La temperatura mínima será de 16 °C y la máxima será de 33 °C. El nivel de radiación UV será alto y muy alto.

Región Insular: se anticipa poca nubosidad acompañada de sol y sin lluvia con una temperatura mínima de 20 °C y una máxima de 28 °C. El nivel de radiación varía entre alto y muy alto.

Lee más: La temperatura diurna será alta en todas las regiones de Ecuador, hasta el 7 de diciembre

Índices de radiación UV del 4 de diciembre.
Índices de radiación UV del 4 de diciembre. ( Inamhi )
Temas
Ecuador
calor
sol
radiación UV
frío
clima
Ecuador
Sierra
Galápagos
Amazonía
Costa
Noticias
Recomendadas