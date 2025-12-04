Ecuador
04 dic 2025 , 21:00

Superintendencia de Protección de Datos se pronuncia por supuesta lista de hombres infieles en Ecuador

La entidad investiga el alcance de esta práctica a fin de determinar posibles responsables.

   
  • Superintendencia de Protección de Datos se pronuncia por supuesta lista de hombres infieles en Ecuador
    Imagen referencial para graficar información en una computadora.( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Juan Pinchao
Canal WhatsApp
Newsletter

La Superintendencia de Protección de Datos se pronunció este jueves 4 de diciembre por la supuesta lista de hombres infieles de Ecuador que circula en un archivo de excel en redes sociales.

La entidad dijo que esta práctica "promueve la exposición indebida de información y vulnera de manera directa el derecho fundamental a la protección de datos personales".

LEA: ¿Qué es la lista de infieles de Ecuador? La tendencia viral que genera debate

De ahí que aunque el fin sea recreativo, su divulgación puede acarrear consecuencias legales.

La institución se encuentra evaluando el alcance, impacto y origen de la difusión del archivo a fin de determinar posibles responsables.

Por último, la Superintendencia pidió a la ciudadanía no participar en estas dinámicas, evitando reenviar, consultar o aportar información.

Temas
infieles
hombres
registro
lista
Superintendencia de Protección de Datos
Ecuador
Noticias
Recomendadas